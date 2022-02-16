В матче 1/4 финала Олимпиады Финляндия — Швейцария судье попали шайбой в голову
Во время матча 1/4 финала мужского хоккейного олимпийского турнира Финляндия — Швейцария одному из судей попали шайбой в голову.
Во второй половине третьего периода один из финских хоккеистов выбрасывал шайбу и попал в голову ланйсмену Даниэлю Гинеку из Чехии.
Судье матча Финляндия — Швейцария Даниэлю Гинеку попали шайбой в голову.
Скриншот эфира «Матч ТВ»
Арбитр смог продолжить работу на матче благодаря тому, что по большей части удар пришелся в его шлем.
На момент публикации Финляндия обыгрывает Швейцарию со счетом 4:1. В случае победы Финляндии над Швейцарией сборная России в полуфинале Олимпиады встретится с победителем четвертьфинала Швеция — Канада.
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