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Сегодня, 13:49

В матче 1/4 финала Олимпиады Финляндия — Швейцария судье попали шайбой в голову

Иван Торопцев
Корреспондент

Во время матча 1/4 финала мужского хоккейного олимпийского турнира Финляндия — Швейцария одному из судей попали шайбой в голову.

Во второй половине третьего периода один из финских хоккеистов выбрасывал шайбу и попал в голову ланйсмену Даниэлю Гинеку из Чехии.

Судье матча Финляндия - Швейцария Даниэлю Гинеку попали шайбой в голову. Фото Скриншот эфира "Матч ТВ"
Судье матча Финляндия — Швейцария Даниэлю Гинеку попали шайбой в голову.
Скриншот эфира «Матч ТВ»

Арбитр смог продолжить работу на матче благодаря тому, что по большей части удар пришелся в его шлем.

На момент публикации Финляндия обыгрывает Швейцарию со счетом 4:1. В случае победы Финляндии над Швейцарией сборная России в полуфинале Олимпиады встретится с победителем четвертьфинала Швеция — Канада.

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Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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