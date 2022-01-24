В «Куньлуне» сожалеют о том, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде в Пекине

ХК «Куньлунь» в своем Instagram выразил сожаление в связи с тем, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

«Александр Овечкин не попал в итоговый состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, — говорится в сообщении. — Очень жаль, ведь предыдущий его визит в Пекин вышел запоминающимися. Когда теперь он выйдет на стартовое вбрасывание против Колина Джо?»

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ не смогут сыграть на Олимпиаде. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.