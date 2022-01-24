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Сегодня, 01:36

В «Куньлуне» сожалеют о том, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Евгений Петров
Корреспондент

ХК «Куньлунь» в своем Instagram выразил сожаление в связи с тем, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

«Александр Овечкин не попал в итоговый состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, — говорится в сообщении. — Очень жаль, ведь предыдущий его визит в Пекин вышел запоминающимися. Когда теперь он выйдет на стартовое вбрасывание против Колина Джо?»

Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ не смогут сыграть на Олимпиаде. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Александр Овечкин
КХЛ
НХЛ
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Куньлунь Ред Стар
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