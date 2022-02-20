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Сегодня, 09:35

В Госдуме отреагировали на поражение сборной России по хоккею от финнов в финале Олимпиады

Дмитрий Свищев считает, что российским хоккеистам немного не хватило для победы над Финляндией на ОИ
Мария Куцубеева
Корреспондент
Хоккеисты сборной России после окончания матча с Финляндией.
Фото Reuters

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Финляндии (1:2) в финале турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Сегодня нам просто немного не хватило для победы. Вроде и вели, но потом в каждом периоде начали сдавать, не дожимать, — сказал Свищев «СЭ». - Мне кажется, что просто не хватило упорства. Было желание, но не было упорства. Ну и, конечно, обычные ошибки. Даже шестой полевой нас не спас. Мы все равно поздравляем нашу команду! Ребята молодцы.

Второе место — тоже хорошо с тем учетом, что мы не видели наших звезд. Мы понимали, что олимпийский хоккейный турнир без НХЛ будет немного проигрывать. Все ждали шоу, которое можно делать только со звездами. С другой стороны, мы увидели молодежь, которая выглядела достойно. У нас не было ни одной легкой игры. Это говорит о том, что хоккей везде хорошо развит. Серебро достойная награда. Финнов тоже хотим поздравить с их первым золотом".

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