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Сегодня, 19:05

В Госдуме поздравили сборную России по хоккею с выходом в финал на Олимпиаде

Мария Куцубеева
Корреспондент
Олег Матыцин, Дмитрий Свищев, Владислав Третьяк.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады в Пекине.

В полуфинале российская команда победила Швецию (2:1 Б).

«Хочется поздравить Владислава Александровича Третьяка и всю нашу команду с победой. Какие эмоции после матча? Это было нервно, что я даже не смотрел буллиты. Еще раз хочется поздравить команду! Минимум серебро у нас есть, а все остальное зависит от ребят. Я думаю, что ребята замотивированы на победу. Они сейчас на таком адреналине, что должны победить», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Дмитрий Свищев
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