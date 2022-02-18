В Госдуме поздравили сборную России по хоккею с выходом в финал на Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады в Пекине.

В полуфинале российская команда победила Швецию (2:1 Б).

«Хочется поздравить Владислава Александровича Третьяка и всю нашу команду с победой. Какие эмоции после матча? Это было нервно, что я даже не смотрел буллиты. Еще раз хочется поздравить команду! Минимум серебро у нас есть, а все остальное зависит от ребят. Я думаю, что ребята замотивированы на победу. Они сейчас на таком адреналине, что должны победить», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).