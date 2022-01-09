У ИИХФ нет соглашения с ФХР об участии россиян из НХЛ в Олимпиаде
16:15
Международная федерация хоккея не заключала соглашения с Федерацией хоккея России (ФХР) относительно участия российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине.
Ранее появлялась информация, что ФХР пытается найти способ заявить российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, в состав сборной на Олимпиаде. По информации источника, ИИХФ не будет препятствовать участию россиян из НХЛ в хоккейном турнире на Играх в Пекине.
«Никакого соглашения между ИИХФ и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. ИИХФ просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф РИА Новости Спорт.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю