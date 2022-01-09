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У ИИХФ нет соглашения с ФХР об участии россиян из НХЛ в Олимпиаде

16:15
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Международная федерация хоккея не заключала соглашения с Федерацией хоккея России (ФХР) относительно участия российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине.

Ранее появлялась информация, что ФХР пытается найти способ заявить российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, в состав сборной на Олимпиаде. По информации источника, ИИХФ не будет препятствовать участию россиян из НХЛ в хоккейном турнире на Играх в Пекине.

«Никакого соглашения между ИИХФ и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. ИИХФ просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф РИА Новости Спорт.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220109/tardif-1767048435.html

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Иван Шитик все материалы автора
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