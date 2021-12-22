Третьяк отреагировал на возможный запрет хоккеистам из НХЛ участвовать в Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о возможном запрете хоккеистом из НХЛ участвовать в Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Говорят, что они в 00:00 должны объявить, что национальные игроки не едут на Олимпиаду. Ну посмотрим. У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь... Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ», — приводит RT слова Третьяка.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Вчера, 21 декабря сообщалось, что в НХЛ должны объявить о запрете хоккеистам из лиги участвовать в Играх из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.