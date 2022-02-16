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Сегодня, 20:44

Третьяк: «Матч Россия — Канада в полуфинале Олимпиады мог иметь запредельные рейтинги»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что матч между российскими и канадскими хоккеистам в полуфинале олимпийского турнира мог быть захватывающим и иметь запредельные рейтинги просмотров.

В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1. Соперником россиян в полуфинале станет сборная Швеции, которая обыграла команду Канады (2:0).

«Безусловно, матч Россия — Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире, но нашим соперником по полуфиналу стали шведы. Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч. Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава «Тре Крунур» выступают в КХЛ», — сказал Третьяк.

«У скандинавов очень обученная, дисциплинированная команда, которая умеет строго играть в обороне и креативно атаковать. Мне очевидно, что для успеха в полуфинале нужно обязательно навязать сопернику высокие скорости, потому что при среднем темпе шведы ошибок почти не делают. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений. И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами», — добавил президент ФХР.

В другом полуфинале сыграют команды Финляндии и Словакии .

Источник: https://tass.ru/sport/13733615
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Владислав Третьяк
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