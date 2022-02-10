Тренер сборной России Федоров: «У нас не рабоче-крестьянская команда»

Тренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопрос о креативных игроках в команде.

— В команде есть креативное звено — Гусев — Шипачев — Григоренко. Какие еще звенья вы видите креативными? Наш состав называют рабоче-крестьянским. Видно только одно креативное звено.

— Хоккей — игра, где, на ваш взгляд, наши некреативные звенья тоже владеют шайбой. Каждое звено может сыграть в атаке, забить и принести голы. Согласен, что вы назвали креативных игроков с определенным уровнем мастерства. И они должны играть с шайбой, играть правильно и делать результат. Но я считаю, что у нас не рабоче-крестьянская команда. У нас хорошая команда — собраны лучшие игроки на данный момент, которые должны делать результат. Мы постараемся им в этом помочь.

В пятницу, 11 февраля, российская сборная проведет свой второй матч на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соперник — Дания, начало матча — в 07.10 (мск).