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Сегодня, 09:52

Тренер сборной России Федоров: «У нас не рабоче-крестьянская команда»

Сергей Федоров уверен, что в хоккейной сборной России на Олимпиаже-2022 собраны лучшие игроки
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Тренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопрос о креативных игроках в команде.

— В команде есть креативное звено — Гусев — Шипачев — Григоренко. Какие еще звенья вы видите креативными? Наш состав называют рабоче-крестьянским. Видно только одно креативное звено.

— Хоккей — игра, где, на ваш взгляд, наши некреативные звенья тоже владеют шайбой. Каждое звено может сыграть в атаке, забить и принести голы. Согласен, что вы назвали креативных игроков с определенным уровнем мастерства. И они должны играть с шайбой, играть правильно и делать результат. Но я считаю, что у нас не рабоче-крестьянская команда. У нас хорошая команда — собраны лучшие игроки на данный момент, которые должны делать результат. Мы постараемся им в этом помочь.

В пятницу, 11 февраля, российская сборная проведет свой второй матч на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соперник — Дания, начало матча — в 07.10 (мск).

Сергей Федоров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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