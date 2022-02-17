Тренер сборной России Федоров назвал причины вылета США и Канады в 1/4 финала на Олимпиаде-2022

Тренер сборной России Сергей Федоров объяснил, почему США и Канада вылетели в четвертьфинале на Олимпиаде-2022.

— В Пекине канадская площадка. Есть объяснение, почему в 1/4 вылетели две североамериканские сборные?

— Первое — многие игроки у них играют в КХЛ. Второе — у тех же канадцев сборы были не такими долгими. Третье — сборная США где-то подустала.

Тут необычный формат — ты играешь в разное время. И, конечно, биологические часы работают у каждого по разному. Мне показалось, что обе сборные подустали. Плюс они пропустили ненужные голы и им тяжело было что-то сделать в матчах, которые они поиграли.

Мы прошли эту стадию в Новогорске, где начали жить в другом часовом поясе. Каждые два-три дня мы делали тренировку на час раньше. Два-три часа мы убрали, но все равно, приехав сюда, все было по другому. Рад, что даже в этом направлении мы что-то сделали.