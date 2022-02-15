Тренер Латвии Витолиньш: «Датчане опасны тем, что уходят в глухую оборону, если забивают один гол»
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш назвал опасность команды Дании — соперника россиян по четвертьфиналу на Олимпиаде-2022.
— Чем опасны датчане против такой команды как Россия?
— Датчане опасны тем, что уходят в глухую оборону, если забивают один гол. Преодолеть ее очень энергозатратно. Это не та игра, когда обе команды атакуют. Дания — физически сильная и рослая команда. Моменты всегда будут. Реализуешь их — и заставишь противника идти в атаку. Чем дольше даже мы держались на нуле с хорошими командами, тем больше противник тратил сил. Все зависит от реализации моментов.
— России тяжело играть с финнами. Чем датчане похожи на них?
— Тактические сходства есть, но финны играют компактнее. Хорошо создают моменты в атаке. В чем-то игра похожа, но финны активнее, атакуют всей пятеркой, лучше понимают друг друга.
— Трудно ли россиянам будет настроиться на Данию?
— Не думаю. Они понимают, что должны выигрывать — выходить и показывать свое качество игры.
— Лично вам хотелось сыграть с Россией?
— Мне хотелось выиграть сегодня. Четвертьфинал уже следующий шаг. Нам хотелось выиграть и пройти дальше. Для нас это было важно.
— Повезете ли вы сборную на чемпионат мира?
— Да, контракт действует. Ребята сделали большую работу. Мы квалифицировались на Олимпиаду. Все матчи старались сыграть на равных. Конечно, досадно, что проиграли — но, может быть, кроме матча со Словакией, мы бились во всех играх. Осадок, конечно, остался.
Матч Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля, и начнется в 09.00 (мск). Напомним, что Россия в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.