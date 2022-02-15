Тренер Латвии Витолиньш: «Датчане опасны тем, что уходят в глухую оборону, если забивают один гол»

Тренер Латвии Витолиньш заявил, что Дания может уйти в глухую оборону

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш назвал опасность команды Дании — соперника россиян по четвертьфиналу на Олимпиаде-2022.

— Чем опасны датчане против такой команды как Россия?

— Датчане опасны тем, что уходят в глухую оборону, если забивают один гол. Преодолеть ее очень энергозатратно. Это не та игра, когда обе команды атакуют. Дания — физически сильная и рослая команда. Моменты всегда будут. Реализуешь их — и заставишь противника идти в атаку. Чем дольше даже мы держались на нуле с хорошими командами, тем больше противник тратил сил. Все зависит от реализации моментов.

— России тяжело играть с финнами. Чем датчане похожи на них?

— Тактические сходства есть, но финны играют компактнее. Хорошо создают моменты в атаке. В чем-то игра похожа, но финны активнее, атакуют всей пятеркой, лучше понимают друг друга.

— Трудно ли россиянам будет настроиться на Данию?

— Не думаю. Они понимают, что должны выигрывать — выходить и показывать свое качество игры.

— Лично вам хотелось сыграть с Россией?

— Мне хотелось выиграть сегодня. Четвертьфинал уже следующий шаг. Нам хотелось выиграть и пройти дальше. Для нас это было важно.

— Повезете ли вы сборную на чемпионат мира?

— Да, контракт действует. Ребята сделали большую работу. Мы квалифицировались на Олимпиаду. Все матчи старались сыграть на равных. Конечно, досадно, что проиграли — но, может быть, кроме матча со Словакией, мы бились во всех играх. Осадок, конечно, остался.

Матч Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля, и начнется в 09.00 (мск). Напомним, что Россия в групповом турнире стала первой и напрямую вышла в четвертьфинал. Дания играла в той же группе B, что и Россия, и заняла второе место. В матче группового турнира Россия победила Данию со счетом 2:0.