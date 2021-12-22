Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз выступил за пропуск хоккеистами НХЛ Олимпиады в Пекине (Китай) из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

«Игроки должны позаботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи, а также помнить о ситуации в клубах, вместо того, чтобы ехать в Пекин, где все может пойти по непредсказуемому сценарию. Пропуск Олимпиады — это правильный вариант», — приводит журналист The Athletic Марк Лазерус слова Тэйвза.

Jonathan Toews bristled at the idea that only players wanted to go to the Olympics, saying it «would have been a really great thing for our game.»



That said, he agreed that skipping the Olympics is «the right way to go about it.» — Mark Lazerus (@MarkLazerus) December 21, 2021

В сезоне-2021/22 Тэйвз провел 30 матчей за «Чикаго», на счету 33-летнего канадца 13 (3+10) очков.

Вчера, 21 декабря сообщалось, что НХЛ в ближайшие 24 часа объявит об отказе отпускать игроков, выступающих в лиге, на Олимпиаду в Пекине. Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля.