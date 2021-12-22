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Тэйвз: «Пропуск Олимпиады — это правильно, в Пекине все может пойти по непредсказуемому сценарию»

Канадский форвард «Чикаго» Тэйвз выступил за то, чтобы хоккеисты из НХЛ пропустили Олимпиаду в Пекине
06:25
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Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз выступил за пропуск хоккеистами НХЛ Олимпиады в Пекине (Китай) из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

«Игроки должны позаботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи, а также помнить о ситуации в клубах, вместо того, чтобы ехать в Пекин, где все может пойти по непредсказуемому сценарию. Пропуск Олимпиады — это правильный вариант», — приводит журналист The Athletic Марк Лазерус слова Тэйвза.

В сезоне-2021/22 Тэйвз провел 30 матчей за «Чикаго», на счету 33-летнего канадца 13 (3+10) очков.

Вчера, 21 декабря сообщалось, что НХЛ в ближайшие 24 часа объявит об отказе отпускать игроков, выступающих в лиге, на Олимпиаду в Пекине. Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Иван Торопцев все материалы автора
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