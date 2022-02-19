Тарасова поддержала российских хоккеистов перед финалом Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала сборную России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине.

«Буду смотреть финал. Я желаю нашим ребятам победы», — цитирует ТАСС Тарасову.

Вчера, 18 февраля сборная России по буллитам обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады и вышла в финал, где встретится с Финляндией.

Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 20 февраля. Начало — в 7.10 (мск).