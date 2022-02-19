Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 13:46

Тарасова поддержала российских хоккеистов перед финалом Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала сборную России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине.

«Буду смотреть финал. Я желаю нашим ребятам победы», — цитирует ТАСС Тарасову.

Вчера, 18 февраля сборная России по буллитам обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады и вышла в финал, где встретится с Финляндией.

Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 20 февраля. Начало — в 7.10 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13766329
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Соловьев отметил работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России
Соловьев — о Большунове: «Если дать ему винтовку, он и в биатлоне всех выиграет»
Олимпиада 2022: Большунов — король лыж! Наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля
Пихлер остался впечатлен победой Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар
Вяльбе станцевала после медалей Большунова и Якимушкина в масс-старте Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады-2022 с Финляндией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости