Тарасова поддержала российских хоккеистов перед финалом Олимпиады
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала сборную России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине.
«Буду смотреть финал. Я желаю нашим ребятам победы», — цитирует ТАСС Тарасову.
Вчера, 18 февраля сборная России по буллитам обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады и вышла в финал, где встретится с Финляндией.
Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 20 февраля. Начало — в 7.10 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/13766329
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