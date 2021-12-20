Станислав Поздняков: «При удачном стечении обстоятельств мы можем занять в медальном зачете место в первой тройке»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Для спортсменов созданы максимальные условия для подготовки. Спортсмены привыкли жить и тренироваться в условиях коронавирусных ограничений.

С точки зрения спортивного результата перед нами всегда будет стоять результат Игр в Сочи. Мы будем стремиться его повторить.

Понятно, что тогда для нас это были домашние Игры. Теперь такое преимущество будет у китайских коллег. Но выступление наших спортсменов дает надежду на удачные результаты.

При удачном стечении обстоятельств мы можем занять в медальном зачете место в первой тройке», — сказал Поздняков эфире канала «Россия 24».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.