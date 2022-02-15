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Сегодня, 18:34

Стали известны все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Хоккейный турнир на Олимпиаде.
Фото Reuters

На олимпийском хоккейном турнире на Играх в Пекине определились все пары 1/4 финала.

Последним четвертьфиналистом стала сборная Канада, которая разгромила хозяев турнира, команду Китая со счетом 7:2.

Также в квалификационном раунде Словакия победила Германию (4:0), Дания одолела Латвию (3:2), Чехия проиграла Швейцарии (2:4)

Таким образом, пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Россия — Дания

США — Словакия

Швеция — Канада

Финляндия — Швейцария

Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.

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