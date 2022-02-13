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Сегодня, 18:33

Стали известны возможные соперники сборной России по четвертьфиналу Олимпиады

Сборная России в четвертьфинале Олимпиады сыграет с победителем матча Дания — Латвия
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты сборной России.
Фото AFP

Стала известна сетка плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. После группового турнира в плей-офф попали все команды.

Три победителя групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, попали сразу в четвертьфинал, остальные восемь команд сыграют в квалификации.

Российские хоккеисты на&nbsp;Олимпиаде-2022 в&nbsp;Пекине. Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники

В квалификационном раунде во вторник, 15 февраля, сыграют следующие пары:

Канада (5) — Китай (12);
Дания (6) — Латвия (11);
Чехия (7) — Швейцария (10);
Словакия (8) — Германия (9).

Сетка четвертьфиналов (все матчи в среду, 16 февраля) выглядит так:

США (1) — Словакия (8) / Германия (9);
Финляндия (2) — Чехия (7) / Швейцария (10);
Россия (3) — Дания (6) / Латвия (11);
Швеция (4) — Канада (5) / Китай (12).

При этом сетка полуфиналов олимпийского турнира в Пекине еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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