Стали известны расклады, при которых Россия может сыграть с Канадой в четвертьфинале Олимпиады

Сборная России по хоккею может сыграть против Канады в четвертьфинале Олимпиады

В первом матче игрового дня 12 февраля в мужском хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине сборная Канады уступила США (2:4).

Теперь рейтинг посева команд перед плей-офф выглядит так:

1. США, 1А, 6 очков (2 матча), разность шайб — 12-2

2. Швеция, 1С, 6 (2), 7-3

3. Россия, 1В, 6 (2), 3-0

4. Финляндия, 2С, 3 (1), 6-2

5. Канада, 2А, 3 (2), 7-5

6. Дания, 2В, 3 (2), 2-3

7. Чехия, 3В, 2 (2), 3-3

8. Латвия, 3С, 0 (1), 2-3

9. Германия, 3А, 0 (1), 1-5

10. Швейцария, 4В, 1 (2), 1-3

11. Словакия, 4С, 0 (2), 3-10

12. Китай, 4А, 0 (1), 0-8

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12

Может ли Россия сыграть в четвертьфинале с Канадой? Формально — да, в реальности такой вариант практически исключен. Канадцы почти наверняка обыграют в последнем матче группового турнира Китай, причем с крупным счетом, что, скорее всего, гарантирует им как минимум пятый посев в рейтинге — и тогда с Россией они точно не встретятся до полуфинала.

Для четвертьфинала Россия — Канада нужны следующие полуфантастические расклады:

1. Канада обыгрывает Китай только в овертайме, Дания в нашей группе побеждает Швейцарию в основное время — тогда канадцы получат шестой посев. При этом Россия должна закончить групповой этап с третьим рейтингом.

2. Канада обыгрывает Китай в основное время, но с небольшой разностью, а Дания побеждает Швейцарию в основное время, причем так, что по общей разности обходит канадцев. Россия также должна закончить групповой этап с третьим рейтингом.

3. И совсем нереальный вариант — Канада не обыгрывает Китай вовсе и тогда, скорее всего, оказывается на той же шестой позиции в рейтинге или еще ниже — число вариантов встречи с Россией при таком раскладе увеличивается еще больше.

4. Важный момент для всех трех вариантов выше — Канада должен выиграть матч в дополнительном раунде плей-офф.