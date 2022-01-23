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Сегодня, 19:10

Стали известны фамилии 23 хоккеистов, которые попадут в окончательный состав сборной России на Олимпиаду

«СЭ» назвал окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» стали известны фамилии 23 хоккеистов, которые войдут в окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин.

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов («Локомотив»).

Помимо этих игроков, в основной состав войдут еще два форварда. Также в Пекин поедут четверо запасных хоккеистов.

Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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