Стали известны дата и время начала матча 1/4 финала Россия — Швейцария на Олимпиаде в Пекине.

Команды разыграют путевку в полуфинал в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 по московскому времени. В этот же день в четвертьфинале сыграют сборные Финляндии и Японии, начало — в 11:40 мск.

В пятницу, 11 февраля, США проведет матч с Чехией, а Канада поборется со Швецией за выход в полуфинал.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 завершится 17 февраля.