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Сегодня, 19:39

Стали известны дата и время начала матча 1/4 финала Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею проведет матч 1/4 финала против Швейцарии 12 февраля
Анна Горшкова
Корреспондент

Стали известны дата и время начала матча 1/4 финала Россия — Швейцария на Олимпиаде в Пекине.

Команды разыграют путевку в полуфинал в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 по московскому времени. В этот же день в четвертьфинале сыграют сборные Финляндии и Японии, начало — в 11:40 мск.

В пятницу, 11 февраля, США проведет матч с Чехией, а Канада поборется со Швецией за выход в полуфинал.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 завершится 17 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://results.beijing2022.cn/beijing-2022/olympic-games/en/results/ice-hockey/event-schedule-women.htm
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