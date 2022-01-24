Стал известен состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Тренерский штаб женской национальной сборной России объявил список игроков для участия в турнире Зимних Олимпийских игр, который пройдет с 3 по 17 февраля в Пекине, сообщает сафт ФХР.

Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»).

Защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо»).

Нападающие: Людмила Белякова, Елена Дергачёва, Анна Шохина (все — «Торнадо»),

Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все — «Агидель»).

Помимо 23 хоккеисток, включенных в основную заявку, в Пекин отправятся три запасных игрока: вратарь Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).

Женский турнир Олимпийских игр пройдет с 3 по 17 февраля в Пекине. Перед его стартом россиянки проведут два контрольных матча — 29 января против сборной Чехии и 31 января против сборной Китая.

На групповом этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.