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Сегодня, 18:20

Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады среди женщин

Сборная России сыграет с Швейцарией в четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею среди женщин
Иван Шитик
Корреспондент
Женская сборная России по хоккею.
Фото Reuters

Женская сборная России вышла в плей-офф олимпийского хоккейного турнира. Россиянки по итогам группового этапа заняли четвертое место в группе A.

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей. Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Таким образом, определился соперник сборной России по матчу 1/4 финала. Россиянкам предстоит сыграть с командой Швейцарии.

Пары 1/4 финала

Россия — Швейцария

Канада — Швеция

США — Чехия

Финляндия — Япония

Отметим, что на групповом этапе эти команды уже встречались между собой, и тогда встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу России.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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