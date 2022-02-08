Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу хоккейного турнира Олимпиады среди женщин
Сборная России сыграет с Швейцарией в четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею среди женщин
Женская сборная России вышла в плей-офф олимпийского хоккейного турнира. Россиянки по итогам группового этапа заняли четвертое место в группе A.
Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей. Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.
Таким образом, определился соперник сборной России по матчу 1/4 финала. Россиянкам предстоит сыграть с командой Швейцарии.
Пары 1/4 финала
Россия — Швейцария
Канада — Швеция
США — Чехия
Финляндия — Япония
Отметим, что на групповом этапе эти команды уже встречались между собой, и тогда встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу России.
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