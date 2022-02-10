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Сегодня, 19:05

Стал известен расклад, при котором Россия в пятницу досрочно выйдет в четвертьфинал хоккейного турнира

11 февраля сборная России может досрочно выйти в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2022
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

В мужском хоккейном олимпийском турнире закончился первый игровой тур. В группе В, в которой выступает Россия, на данный момент положение команд следующее:

  1. Дания — 3 очка, разность шайб 2-1
  2. Россия — 3, 1-0
  3. Чехия — 0, 1-2
  4. Швейцария — 0, 0-1

11 февраля сыграют Дания — Россия, Чехия — Швейцария, 12 февраля — Швейцария — Дания, Россия — Чехия.

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Победа над швейцарцами и неожиданное поражение чехов упростило России путь к первому месту. В случае успеха во встрече с Данией наша команда может обеспечить себе выход в четвертьфинал напрямую уже завтра — для этого Швейцария должна будет отнять хотя бы очко у чехов. Так как критерий при равенстве очков — победа в очном матче, то Россия обеспечит себе первую позицию.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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