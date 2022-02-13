Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 18:24

США одержали волевую победу над Германией в заключительном матче группового этапа Олимпиады

Иван Шитик
Корреспондент
13 февраля. Пекин. США — Германия — 3:2.
Фото Reuters

В заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира сборная США играла с командой Германии. Американцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

США прошли групповой этап без поражений и заняли первое место в группе А, набрав 9 очков. Второй стала сборная Канады — 6 очков, затем расположились команды Германии (3 очка) и Китая (0 очков) соответственно.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа A

США — Германия — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Хагер — 1 (бол., Плахта, Кахун), 2:00 — 0:1. Кэмпфер — 1 (бол., Миле, О`Нилл), 4:26 — 1:1. Низ — 1 (Абруццезе, Несс), 24:50 — 2:1. Смит — 1, 42:47 — 3:1. Кюнхакль — 1 (Бергманн, Й. Мюллер), 57:31 — 3:2.

Вратари: Коммессо — Аус ден Биркен (58:11).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 32 (8+14+10) — 26 (9+7+10).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

13 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр. 708 зрителей

Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
1
0
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Канады разгромила Китай в матче олимпийского хоккейного турнира

Олимпиада-2022: Финляндия — Швеция, США — Германия и другие матчи 13 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости