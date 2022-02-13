США одержали волевую победу над Германией в заключительном матче группового этапа Олимпиады

В заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира сборная США играла с командой Германии. Американцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

США прошли групповой этап без поражений и заняли первое место в группе А, набрав 9 очков. Второй стала сборная Канады — 6 очков, затем расположились команды Германии (3 очка) и Китая (0 очков) соответственно.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа A

США — Германия — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Хагер — 1 (бол., Плахта, Кахун), 2:00 — 0:1. Кэмпфер — 1 (бол., Миле, О`Нилл), 4:26 — 1:1. Низ — 1 (Абруццезе, Несс), 24:50 — 2:1. Смит — 1, 42:47 — 3:1. Кюнхакль — 1 (Бергманн, Й. Мюллер), 57:31 — 3:2.

Вратари: Коммессо — Аус ден Биркен (58:11).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 32 (8+14+10) — 26 (9+7+10).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

13 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр. 708 зрителей