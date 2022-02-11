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Сегодня, 10:45

Словацкий форвард Дано пропустит матч против Швеции на Олимпиаде из-за дисквалификации

Иван Торопцев
Корреспондент

Словацкий нападающий Марко Дано пропустит матч против Швеции на Олимпиаде из-за дисквалификации.

Хоккеист наказан за нарушение правил в игре против Финляндии (2:6). В середине третьего периода он грубо сыграл против финского форварда Ийро Пакаринена, зацепив его лицо клюшкой. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение дисквалифицировать словака на один матч.

Сборная Словакии сыграет против Швеции сегодня, 11 февраля. Начало матча — в 11.40 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля и завершится 20 февраля.

Источник: https://www.iihf.com/en/events/2022/olympic-m/news/31986/dano_suspended
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