Дания обыграла Швейцарию в матче олимпийского хоккейного турнира

В матче предварительного этапа мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине сборная Дании победила команду Швейцарии (5:3).

У победителей отличились Петер Регин, Фредерик Сторм (дважды), Миккель Бедкер и Николай Мейер. В составе швейцарцев голы забивали Энцо Корви, Ромен Леффель и Фабрис Херцог.

Дания набрала шесть очков. Команда занимает второе место в группе В. У Швейцарии ноль очков и последняя, четвертая позиция.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпийские игры-2022

Группа B

Швейцария — Дания — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Голы: Корви — 1 (Вебер, Тюркауф), 15:59 — 1:0. Регин — 1 (бол., Сторм, Н. Йенсен), 20:46 — 1:1. Сторм — 1 (Й.Б. Йенсен, Русселль), 21:07 — 1:2. Бедкер — 1 (Русселль), 33:12 — 1:3. Майер — 1 (Н.Б. Йенсен, Якобсен), 41:55 — 1:4. Леффель — 1 (бол., Унтерзандер, Корви), 44:53 — 2:4. Эрцог — 1 (Корви, Унтерзандер), 57:37 — 3:4. Сторм — 2 (п.в., Русселль), 59:01 — 3:5.

Вратари: Берра (56:07 — 57:37, 58:15 — 59:01) — Дам.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 31 (7+10+14) — 30 (9+11+10).

Судьи: Викман, Гофман.

12 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.