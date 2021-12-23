Карлссон: «Очень бесит, что нас не пустили на Олимпиаду. Чертовски грустно»

Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон прокомментировал решение НХЛ из-за пандемии коронавируса не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине. По его словам, это очень грустно.

«Мне так жаль, что все произошло именно так. Было бы очень весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх. Думал, что все наладится и мы сможем поехать. Очень бесит, что нас не пустили. Чертовски грустно», — цитирует Карлссона Expressen.

Напомним, 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.