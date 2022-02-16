Шипачев прокомментировал свой гол в ворота Дании в четвертьфинале Олимпиады

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев прокомментировал свой гол в ворота Дании в четвертьфинале Олимпиады.

«Держали шайбу в зоне, открывались друг под друга. Получилось, что после броска шайба отскочила, а я добил. Рабочий гол. Надо работать дальше, продолжать создавать моменты, тогда вратарь соперника будет уставать и допускать ошибки.

Датчане отбивались весь первый период? Датчане играют, как они хотят, а мы должны играть лучше, нагнетать, создавать больше моментов", — сказал в эфире Первого канала Шипачев.

Вадим Шипачев забросил единственную шайбу в первом периоде матча Россия — Дания. Отметим, что этот гол стал для 34-летнего россиянина первым на Олимпиаде.