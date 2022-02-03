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Сегодня, 16:09

Шипачев о назначении знаменосцем сборной на открытии Олимпиады в Пекине: «Такое может быть только раз в жизни»

Шипачев отреагировал на свое назначение знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Хоккеист Вадим Шипачев отреагировал на свое назначение знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«Сегодня руководство команды сообщило, что меня выбрали знаменосцем. Я очень обрадовался, это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Шипачева.

Ранее в ОКР сообщили, что Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина станут знаменосцами российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Мероприятие состоится завтра, 4 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://t.me/olympic_russia/6002
Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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