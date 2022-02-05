Шипачев — о церемонии открытия Олимпиады: «Думал, что флаг будет тяжелее»

Российский хоккеист Вадим Шипачев, который также являлся знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Пекине, рассказал о первых впечатлениях церемонии открытия Олимпиады.

— Какие впечатления оставила церемония открытия?

— Понравилась, красивая и торжественная. Было здорово пройтись вместе с другими спортсменами из России. Еще и флаг нес, — цитирует Шипачева Sport24.

— Не замерзли?

— Нет, так как до начала церемонии нас привезли на хоккейный стадион, где мы тренируемся, просидели там полтора часа и поехали на арену, где открытие проходило.

— Флаг тяжелый?

— Нет, я, кстати, думал, что будет тяжелее. Но нести было легко.