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Сегодня, 14:47

Шипачев — о церемонии открытия Олимпиады: «Думал, что флаг будет тяжелее»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский хоккеист Вадим Шипачев, который также являлся знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Пекине, рассказал о первых впечатлениях церемонии открытия Олимпиады.

— Какие впечатления оставила церемония открытия?

— Понравилась, красивая и торжественная. Было здорово пройтись вместе с другими спортсменами из России. Еще и флаг нес, — цитирует Шипачева Sport24.

— Не замерзли?

— Нет, так как до начала церемонии нас привезли на хоккейный стадион, где мы тренируемся, просидели там полтора часа и поехали на арену, где открытие проходило.

— Флаг тяжелый?

— Нет, я, кстати, думал, что будет тяжелее. Но нести было легко.

Источник: https://sport24.ru/
Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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