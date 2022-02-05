Шипачев — о церемонии открытия Олимпиады: «Думал, что флаг будет тяжелее»
Российский хоккеист Вадим Шипачев, который также являлся знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Пекине, рассказал о первых впечатлениях церемонии открытия Олимпиады.
— Какие впечатления оставила церемония открытия?
— Понравилась, красивая и торжественная. Было здорово пройтись вместе с другими спортсменами из России. Еще и флаг нес, — цитирует Шипачева Sport24.
— Не замерзли?
— Нет, так как до начала церемонии нас привезли на хоккейный стадион, где мы тренируемся, просидели там полтора часа и поехали на арену, где открытие проходило.
— Флаг тяжелый?
— Нет, я, кстати, думал, что будет тяжелее. Но нести было легко.
Источник: https://sport24.ru/
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