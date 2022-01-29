Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпиаде в Пекине

Капитаном мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине станет Вадим Шипачев, сообщает официальный сайт ФХР.

34-летний Вадим Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира в составе сборной России. Он выступает в КХЛ за московское «Динамо».

Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.