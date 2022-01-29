Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 17:59

Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпиаде в Пекине

Евгений Петров
Корреспондент
Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Капитаном мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине станет Вадим Шипачев, сообщает официальный сайт ФХР.

34-летний Вадим Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира в составе сборной России. Он выступает в КХЛ за московское «Динамо».

Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
2
0
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
CAS не допустил российских фристайлистов Шульдякова и Махнева до участия в Олимпиаде
ПЦР вышиб с Игр одну из главных лыжных звезд Норвегии. Что это значит для России?
В Минспорта отреагировали на новости о коронавирусе у представителей сборной России перед Олимпиадой в Пекине
Болельщики напуганы слухами о ковиде в группе Тутберидзе. Волнения напрасны, но риск не уменьшился
Путин не планирует контактировать с другими гостями на Олимпиаде в Пекине
«Выиграем даже с запасом». Плющенко оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На хоккейном олимпийском турнире в Пекине могут быть два чемпиона
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости