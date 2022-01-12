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Сегодня, 21:00

Сергей Телегин — о возможности поехать на Олимпиаду: «Если дадут шанс, буду стараться. Это мечта»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Защитник «Трактора» Сергей Телегин ответил на вопрос, ощущает ли он себя кандидатом на поездку на Олимпиаду.

«Я не знаю. Я готовлюсь постепенно, от игры к игре просто. Следующая игра самая важная. Если дадут шанс, буду стараться. Конечно, это мечта — попасть на Олимпиаду. Но я как-то... Не знаю, готовлюсь к следующей игре, на своем участке работы», — приводит слова Телегина «Известия».

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 46 игр, набрав 8 (2+6) очков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Источник: https://iz.ru/1274630/aleksei-fomin/ia-sdelal-silovoi-priem-i-u-nego-kak-raz-poiavilsia-moment-podratsia
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