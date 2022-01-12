Сергей Телегин — о возможности поехать на Олимпиаду: «Если дадут шанс, буду стараться. Это мечта»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин ответил на вопрос, ощущает ли он себя кандидатом на поездку на Олимпиаду.

«Я не знаю. Я готовлюсь постепенно, от игры к игре просто. Следующая игра самая важная. Если дадут шанс, буду стараться. Конечно, это мечта — попасть на Олимпиаду. Но я как-то... Не знаю, готовлюсь к следующей игре, на своем участке работы», — приводит слова Телегина «Известия».

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 46 игр, набрав 8 (2+6) очков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.