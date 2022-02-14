Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» отметил, что не собирался возвращаться в КХЛ ради участия в Олимпиаде.

— Посещали ли вас мысли приехать в один из олимпийских сезонов в КХЛ, чтобы выиграть золото Олимпиады?

— Нет. Смотрите, у каждого человека есть семья и работа, на которой он несет определенную ответственность. Есть люди, за которых он несет ответственность. В хоккее — аналогично. Ты играешь в команде, в тебя верят, тебе доверяют. Есть контрактные обязательства. Нельзя бросить это все из-за мечты. Конечно, золото Олимпиады — это мечта детства. Но в текущих обстоятельствах это авантюра. Я последовательный человек, предпочитаю держать в руках реальность и строить лестницу к своей мечте. Все постепенно и последовательно. Бросить все и всех даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, — это не про меня.

— Перед Миланом-2026 вам исполнится 37 лет. Мартин Бродо выиграл золото Ванкувера-2010 в 38 лет. Реально ли повторить его путь?

— Это очень далеко. Для меня плей-офф кажется чем-то далеким. Он начнется через два месяца, а я пока туда не смотрю. Кажется, что 37 лет — это вообще где-то в другой жизни. И это на самом деле так. Поживем — увидим. Я отношусь к жизни как к пути. Ты не можешь перепрыгнуть несколько лестничных пролетов и посмотреть, что ждет впереди. Каждая ступень несет свои повороты, сложности, успехи. Посмотрим, куда мы придем в 2026 году.