Бобровский о вратарях в сборную России из НХЛ: «Точно не ошибешься с выбором»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборе российских вратарей на Олимпиаду с участием хоккеистов из НХЛ.

— Согласны, что самый сложный выбор у тренерского штаба возник бы с основным вратарем? Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин — глаза разбегаются.

— Соглашусь, было бы сложно. А с другой стороны — легко. Точно не ошибешься с выбором. Каждый заслуживает место основного вратаря, у каждого есть определенный опыт и успехи.

— Для вас Андрей Василевский и остальные вратари в сборной — конкуренты или коллеги?

— Только коллеги. В сборной не может быть конкуренции. Тренеры решают, кто играет. Если приняли решение, что один играет, то другой обязательно ему помогает. Конкуренция может быть летом или в клубе, когда ты можешь повлиять на решение тренера. Но в одной команде только коллеги, только поддержка. У всех одна цель — победа команды, и каждый должен вносить свой вклад в общее дело.