Бобровский: «В сборной произошло много событий, которым можно было удивиться»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что его удивила новость о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России.

— Вы удивились, когда Илья Ковальчук, не объявив о завершении игровой карьеры, стал генеральным менеджером олимпийской сборной?

— Да. В сборной произошло много событий, которым можно было удивиться. Череда тренеров, Илья — генеральный менеджер. Это его решение, я рад за него. Илья — большой профессионал и точно знает, чего он хочет.

— Вы играли вместе на больших турнирах. Илья Ковальчук всегда был лидером и вожаком в командах. Такой человек и должен быть генеральным менеджером, согласны?

— Да, согласен. Мы играли вместе в СКА в локаутный сезон. Илья — хороший хоккеист и настоящий лидер. Сплотить ребят в раздевалке — одна из его сильных сторон.

— Для вас было важно, что команду повезут в Китай тренеры с энхаэловским опытом: Алексей Жамнов, Сергей Гончар, Сергей Федоров?

— Конечно. Это отличные игроки, профессионалы с именем. Уважаемые люди. Думаю, у них также все получится и в тренерском деле.