Сергей Бобровский не планирует смотреть Олимпиаду в Пекине

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» отметил, что не планирует смотреть Олимпийские игры в Пекине.

— Сейчас с телевизором не дружу. Решаю свои личные задачи. Не особо слежу за тем, что происходит вне моих интересов. Конечно, желаю успехов хоккеистам и всем нашим спортсменам.

— Отказ от телевизора — та же история, что и с удалением аккаунта в Instagram?

— Можно сказать и так. Много других интересных дел, которыми можно себя занять вместо того, чтобы сидеть перед телевизором и смотреть в экран.