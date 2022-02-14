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Сегодня, 13:00

Сергей Бобровский не планирует смотреть Олимпиаду в Пекине

Михаил Скрыль
Корреспондент

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» отметил, что не планирует смотреть Олимпийские игры в Пекине.

— Сейчас с телевизором не дружу. Решаю свои личные задачи. Не особо слежу за тем, что происходит вне моих интересов. Конечно, желаю успехов хоккеистам и всем нашим спортсменам.

— Отказ от телевизора — та же история, что и с удалением аккаунта в Instagram?

— Можно сказать и так. Много других интересных дел, которыми можно себя занять вместо того, чтобы сидеть перед телевизором и смотреть в экран.

Сергей Бобровский. «Бросить все даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, — это не про меня». Интервью Бобровского

Сергей Бобровский
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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