Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал решение НХЛ отказаться отпускать хоккеистов из лиги на Олимпиаду в Пекине.

«НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать. Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Даже те, кто и не хотел поехать, из-за того что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс — поехать на Олимпиаду выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать.

Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина. Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде. Но не получилось, и это очень расстраивает. Обидно даже не за себя, что не поеду. А за ребят постарше. Может быть, для них это была последняя Олимпиада. У нас в «Тампе» тот же Стивен Стэмкос играет. Проводит шикарный сезон. Он спокойно мог поехать в Пекин. Но, увы... А у меня, наверное, еще будет шанс съездить на такой турнир. Возраст пока позволяет", — сказал в интервью matchtv.ru Сергачев.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.