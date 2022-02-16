Сборная Словакии по хоккею во второй раз в истории вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

В четвертьфинале словаки обыграли команду США (3:2 Б).

Словакия вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира во второй раз в истории. В первый раз команде это удалось на Олимпиаде-2010 в Ванкувере — тогда словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место — Финляндии (3:5).

Полуфинальные матчи олимпийского хоккейного турнира в Пекине состоятся послезавтра, 18 февраля. Соперник словаков определится позднее.