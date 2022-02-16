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Сегодня, 09:59

Сборная Словакии по хоккею во второй раз в истории вышла в полуфинал Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

В четвертьфинале словаки обыграли команду США (3:2 Б).

Словакия вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира во второй раз в истории. В первый раз команде это удалось на Олимпиаде-2010 в Ванкувере — тогда словаки в полуфинале проиграли Канаде (2:3), а в матче за третье место — Финляндии (3:5).

Полуфинальные матчи олимпийского хоккейного турнира в Пекине состоятся послезавтра, 18 февраля. Соперник словаков определится позднее.

Олимпиада 2022: Александр Большунов&nbsp;&mdash; Александр Терентьев. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля

Хоккей
Олимпиада
Сборная Словакии по хоккею
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