Сборная Швейцарии назвала состав хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине
Сборная Швейцарии определила состав хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберге («Биль»).
Защитники: Мирко Мюллер, Сантери Алатало (оба — «Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромен Леффель («Лугано»), Янник Вебер, Кристиан Марти (оба — «Лайонс»), Роман Унтерштандер («Берн»).
Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Денис Мальгин, Деннис Холленштайн, Свен Андригетто (все — «Лайонс»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Бьен»), Грегори Хоффман, Свен Сентелер, Дарио Симион, Фабрис Херцог (все — «Цуг»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Йоэль Вермин («Серветт»).