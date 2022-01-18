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Сегодня, 17:37

Сборная Швейцарии назвала состав хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Швейцарии определила состав хоккейной сборной на Олимпиаду в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Йорен ван Поттельберге («Биль»).

Защитники: Мирко Мюллер, Сантери Алатало (оба — «Лугано»), Рафаэль Диас («Фрибур»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Ромен Леффель («Лугано»), Янник Вебер, Кристиан Марти (оба — «Лайонс»), Роман Унтерштандер («Берн»).

Нападающие: Андрес Амбюль («Давос»), Денис Мальгин, Деннис Холленштайн, Свен Андригетто (все — «Лайонс»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Энцо Корви («Давос»), Гаэтан Хаас («Бьен»), Грегори Хоффман, Свен Сентелер, Дарио Симион, Фабрис Херцог (все — «Цуг»), Симон Мозер («Берн»), Киллиан Мотте («Фрибур»), Йоэль Вермин («Серветт»).

Олимпиада
Сборная Швейцарии по хоккею
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