Сборная России по хоккею провела первый гол в олимпийском турнире Пекина-2022
Сборная России по хоккею открыла счет в первом матче Олимпиады со Швейцарией
Сборная России по хоккею открыла счет в первом матче группового турнира Олимпиады в Пекине против команды Швейцарии. За три секунды до конца первого периода гол забил Антон Слепышев. Передачу ему отдал Кирилл Семенов.
Сборная России выступает в группе B. В следующем матче (11 февраля) Россия сыграет с Данией, 12 февраля — со сборной Чехии.
Команда, занявшая первое место, напрямую выходит в четвертьфинал Олимпиады.
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