Сборная России по хоккею провела первый гол в олимпийском турнире Пекина-2022

Сборная России по хоккею открыла счет в первом матче Олимпиады со Швейцарией

Сборная России по хоккею открыла счет в первом матче группового турнира Олимпиады в Пекине против команды Швейцарии. За три секунды до конца первого периода гол забил Антон Слепышев. Передачу ему отдал Кирилл Семенов.

Сборная России выступает в группе B. В следующем матче (11 февраля) Россия сыграет с Данией, 12 февраля — со сборной Чехии.

Команда, занявшая первое место, напрямую выходит в четвертьфинал Олимпиады.