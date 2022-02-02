Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин

Сборная России по хоккею отправился на Олимпийские игры в Пекин

2 февраля мужская сборная России по хоккею вылетела вечерним рейсом в Пекин, где 9 февраля начнется хоккейный турнир XXIV Зимних Олимпийских игр, сообщает сайт ФХР.

В столицу КНР команда прибудет утром 3 февраля и после сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта в гостиницу на карантин.

Накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семен Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин.

Кроме того, нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав, а Кирилл Марченко — в резерв.