Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 21:08

Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин

Сборная России по хоккею отправился на Олимпийские игры в Пекин
Иван Шитик
Корреспондент

2 февраля мужская сборная России по хоккею вылетела вечерним рейсом в Пекин, где 9 февраля начнется хоккейный турнир XXIV Зимних Олимпийских игр, сообщает сайт ФХР.

В столицу КНР команда прибудет утром 3 февраля и после сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта в гостиницу на карантин.

Накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семен Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин.

Кроме того, нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав, а Кирилл Марченко — в резерв.

Источник: https://fhr.ru/news/item/88128/
Сборная России по хоккею
4
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Четыре года назад Щербакова могла завершить карьеру, а Мишина только встала в пару с Галлямовым
Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о причинах задержки ее регистрации на рейс в Пекин
Рейс с президентом ОКР Поздняковым, сноубордистами и горнолыжниками вылетел в Пекин
«Столько понтов. Это неуважение к остальным». Российская прыгунья с трамплина Аввакумова — о хоккеистах сборной
«Непонятно, откуда у них столько понтов». Аввакумова — об отказе хоккеистов лететь с остальными олимпийцами
Екатерина Катникова: «На Олимпиаде мне все нравится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев высказался об отказе российских хоккеистов лететь в Пекин с другими спортсменами
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости