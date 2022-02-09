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Сегодня, 12:11

Сборная России обыгрывает Швейцарию после первого периода благодаря голу Слепышева за 3 секунды до сирены

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по хоккею обыгрывает Швейцарию после первого периода в матче групповой стадии на Олимпиаде в Пекине — 1:0.

За 3 секунды до конца периода счет открыл нападающий Антон Слепышев.

Россияне нанесли 8 бросков в створ ворот соперника, у швейцарцев 9 бросков. В начале первого периода российский защитник Александр Никишин получил двухминутный штраф за толчок соперника клюшкой.

Игра против Швейцарии является первой для России на Играх в Китае.

Сборная России играет в группе B, команде предстоит провести матчи против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Антон Слепышев
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Сборная России по хоккею
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