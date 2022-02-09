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Сегодня, 13:09

Сборная России по хоккею обыгрывает Швейцарию после двух периодов стартового матча Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Россия — Швейцария.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сборная России обыгрывает Швейцарию после двух периодов стартового матча мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 1:0.

Во втором периоде команды не забросили ни одной шайбы. Сборная России нанесла 11 бросков в створ чужих ворот, у Швейцарии 13 бросков. Швейцария нанесла больше бросков за два периода, чем Россия, — 22 против 19.

В середине второго периода российские и швейцарские хоккеисты устроили потасовку, по итогам которой малыми штрафами были наказаны по два игрока каждой команды. В составе сборной России штрафы за грубость получили Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев — Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

В конце второго периода Антон Слепышев получил штраф «2+2» за удар соперника головой. Слепышев ударил одного из швейцарских хоккеистов в шлем после того, как тот толкнул россиянина. Сборная России проведет 1 минуту 58 секунд в начале третьего периода в меньшинстве.

Единственную шайбу в матче за 3 секунды до конца первого периода забросил Антон Слепышев.

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