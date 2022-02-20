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Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент
Матч сборных России и Финляндии.
Фото AFP

Сборная России по хоккею обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады — 1:0.

Единственную шайбу забросил Михаил Григоренко, который реализовал большинство.

Сборная Финляндии нанесла больше бросков в первом периоде, чем российская команда — 15 против 7.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне в финале обыграли Германию (4:3 ОТ).

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:0 в финале Олимпиады! Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Михаил Григоренко
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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