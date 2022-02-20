Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею обыгрывает Финляндию после первого периода в финале Олимпиады — 1:0.

Единственную шайбу забросил Михаил Григоренко, который реализовал большинство.

Сборная Финляндии нанесла больше бросков в первом периоде, чем российская команда — 15 против 7.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне в финале обыграли Германию (4:3 ОТ).