Сборная России по хоккею стартовала с победы над Швейцарией на Олимпиаде в Пекине
Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 1:0.
Единственную шайбу забросил нападающий россиян Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода. После броска Слепышева шайба попала в ворота благодаря рикошету от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Голевая передача на счету Кирилла Семенова.
В рамках группового турнира на Играх в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
Хоккей
Олимпийские игры-2022
Группа B
Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.
Вратари: Федотов — Берра (59:27).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).
Судьи: Сидоренко, Шрадер.
9 февраля. Пекин. Национальный.