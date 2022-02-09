Сборная России по хоккею стартовала с победы над Швейцарией на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче на Олимпиаде в Пекине

Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине — 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий россиян Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода. После броска Слепышева шайба попала в ворота благодаря рикошету от ноги швейцарского хоккеиста Энцо Корви. Голевая передача на счету Кирилла Семенова.

В рамках группового турнира на Играх в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа B

Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.

Вратари: Федотов — Берра (59:27).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).

Судьи: Сидоренко, Шрадер.

9 февраля. Пекин. Национальный.