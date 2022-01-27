Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 22:29

Сборная Китая объявила состав на Олимпийские игры в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная Китая по хоккею 27 января объявила состав на Олимпийские игры в Пекине. Все игроки представляют клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Вратари: Джереми Смит, Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй;

Защитники: Райан Спроул, Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц;

Нападающие: Брэндон Ип, Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэcэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На групповом этапе хоккейного турнира сборная Китая сыграет с США, Германией и Канадой.

Хоккеисты сборной России. Составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022: кто будет играть в Пекине

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/01/27/496135.html
Хоккей
Олимпиада
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022: кто будет играть в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости