Сборная Китая объявила состав на Олимпийские игры в Пекине

Сборная Китая по хоккею 27 января объявила состав на Олимпийские игры в Пекине. Все игроки представляют клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Вратари: Джереми Смит, Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй;

Защитники: Райан Спроул, Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц;

Нападающие: Брэндон Ип, Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэcэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. На групповом этапе хоккейного турнира сборная Китая сыграет с США, Германией и Канадой.