Сборная Германии по хоккею назвала состав на Олимпийские игры в Пекине
Сборная Германии по хоккею 25 января назвала состав на Олимпийские игры в Пекине, сообщает сайт ИИХФ.
Вратари: Дэнни аус ден Биркен («Ред Булл»), Феликс Брюкманн («Адлер»), Матиас Нидерберг («Айсберн»).
Защитники: Конрад Абельтшаузер («Ред Булл»), Доминик Биттнер («Гриззлис»), Марсель Брандт («Страубинг»), Корбиниан Хольцер («Адлер»), Йонас Мюллер («Айсберн»), Мориц Мюллер («Кельнер»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Фабио Вагнер («Ингольштадт»).
Нападающие: Николас Краммер, Маттиас Плахта, Давид Вольф, Леан Бергман (все — «Адлер»), Фредерик Тиффельс, Ясин Эхлиц, Патрик Хэгер (все — «Ред Булл»), Доминик Кахун («Берн», Швейцария), Штефан Лойбл («Шеллефтео», Швеция), Леонхард Пфодерль, Марсель Нобельс (оба — «Айсберн»), Даниэль Пиетта («Ингольштадт»), Тобиас Ридер («Векше», Швеция).