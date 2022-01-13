Сборная Чехии по хоккею объявила состав на Олимпийские игры в Пекине

Сборная Чехии по хоккею объявила состав на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В него вошли 12 игроков из КХЛ, остальные представляют чешскую и другие европейские лиги.

Голкиперы:

Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).

Защитники:

Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).

Форварды:

Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмел («Динамо» Пардубице), Михаэл Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрелунда Индианс»).

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе B с командами России, Дании и Швейцарии.