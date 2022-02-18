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Сегодня, 19:10

Самедов назвал тяжелой победу России над Швецией в полуфинале Олимпиады

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход в финал национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

«Хочу поздравить ребят с выходом в финал! Очень тяжелая победа, тяжелый соперник. Слепышев забил красиво, но выделять бы никого не стал. Хочется отметить команду. Вратарь тоже сыграл прекрасно.

Когда пропустили, показалось, что шведы поймали кураж. Стало страшновато. Ждем Финляндию в финале. Шансы 50 на 50. Финны неудобные всегда для нас были. Будем болеть», — сказал Самедов «СЭ».

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Александр Самедов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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