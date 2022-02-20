Григоренко прокомментировал свою шайбу в ворота финнов в первом периоде финала Олимпиады

Российский нападающий Михаил Григоренко прокомментировал свой гол в первом периоде финала хоккейного турнира Олимпиады в Пекине против Финляндии.

«Сятери не видел моего броска? Примерно так и было. Паша Карнаухов специально вышел на вбрасывание, выиграл его. Отборолись, шайбочку подвигали, я решил, что надо бросить. Удачно попал.



Финны были не похожи на себя? Думаю, дело в том, что мы забили первыми. У них наверняка был свой план на игру. После гола они немножко пошли вперед. У нас неровность присутствует, было несколько потерь в средней зоне, надо играть попроще и принимать верные решения», — сказал в эфире Первого канала Григоренко.

Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода со счетом 1:0.