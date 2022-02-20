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Сегодня, 07:49

Григоренко прокомментировал свою шайбу в ворота финнов в первом периоде финала Олимпиады

Григоренко прокомментировал свою шайбу в ворота Финляндии в финале Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский нападающий Михаил Григоренко прокомментировал свой гол в первом периоде финала хоккейного турнира Олимпиады в Пекине против Финляндии.

«Сятери не видел моего броска? Примерно так и было. Паша Карнаухов специально вышел на вбрасывание, выиграл его. Отборолись, шайбочку подвигали, я решил, что надо бросить. Удачно попал.

Финны были не похожи на себя? Думаю, дело в том, что мы забили первыми. У них наверняка был свой план на игру. После гола они немножко пошли вперед. У нас неровность присутствует, было несколько потерь в средней зоне, надо играть попроще и принимать верные решения», — сказал в эфире Первого канала Григоренко.

Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода со счетом 1:0.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:0 в финале Олимпиады! Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Михаил Григоренко
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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