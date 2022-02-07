Российские хоккеисты Плотников и Анисимов сдали отрицательные тесты по прилете в Пекин

Нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин на зимнюю Олимпиаду-2022, сообщает пресс-служба сборной России. Хоккеисты сегодня присоединятся к партнерам по команде.

Российская сборная по хоккею сыграет в группе B на Играх-2022 в Пекине (Китай) с Чехией, Швейцарией и Данией. Первый матч нашей команды пройдет 9 февраля со швейцарцами.

На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.