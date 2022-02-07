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Сегодня, 09:56

Российские хоккеистки вышли без медицинских масок на третий период матча с Канадой

Российские хоккеистки вышли без медицинских масок на третий период матча с Канадой.
Фото Reuters

Женская сборная России по хоккею сняла респираторные маски в третьем периоде матча группового турнира Олимпиады против команды Канады. Также поступили судьи. Однако сборная Канады продолжает играть в масках.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в масках.

В них они должны были играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. Канадки в третьем периоде обыгрывают россиянок со счетом 5:1.

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